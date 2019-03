INCONCLUDENZA (PRIMA PUNTATA)

21 Marzo 2019: di Impunito su anima_e_cuore, 148 letture

L'ultima volta che ho

scritto "in copp' a Valianti" non avevo niente se non il sogno di

diventare uno scrittore, uno scrivano o almeno uno scrittoio. Ora ho una

famiglia, un lavoro, una casa, una macchina e persino i secchioni della

spazzatura tutti per me... ma non ho più un sogno. "Oh, santi numi! -

penserete voi a questo punto - Non vorrà mica impunito ammorbarci con un pezzo

(di m...) sulla vacuità dei beni materiali al cospetto (cos popi popi!) di quelli

spirituali? Vorrà forse propinarci un banale sermone dal sottinteso titolo

'L'UNICA RICCHEZZA CHE CONTA E' QUELLA INTERIORE' in contrapposizione

all'inarrivabile saggio dell'inarrivabile nientologo da me appena inventato

Ciaccio Bucarelli dal titolo 'INTANTO CR7 SCOPA E IO NO' (CRtette)?". Oh,

no... non temete... niente di tutto questo mi frulla per la testa... cioè,

banalità quante ne volete, per carità! Ma io spirituale?!?! IO SPIRITUALE!?!?

Casomai, spiritoso... spiritato al massimo! Che poi, in verità, quando comincio

a scrivere, non so mai dove voglio andare a parare. Anche perchè, per parare,

bisogna che ci sia qualcuno che tiri... e io, insomma, la cocaina... cioè,

canne quante ne vuoi, ma di più ci ho sempre avuto paura. D'altronde sono

comunque cresciuto e pasciuto in una cittadina del centro sud italico. E qui il

proibizionismo non c'è mai stato, ma c'è sempre stato. Senti comuque il fiato

di Dio sul collo... anche se poi, in certi ambientucoli radical chic, di fronte a

una femmina che potrebbe pure dar...ti retta, fai lo splendido definendoti

ateo/agnostico, ipoteticamente bisessuale. A proposito, ma dove stanno i

radical chic a Frosinone? E sempre a proposito, Dio, vuoi mica una mentina? Che

io, per esempio, all'inizio di questo pezzo, avevo un'idea di base per altezza

diviso due... ora l'ho completamente rinnegata, ma anche un pò dimenticat... ah

no, ecco! Ora rimembro (un doppio pisello? Uhm, non sarebbe male! Anche perchè

le donne ci hanno perlomeno tre prese...)... stavo dicendo, ora ho una famiglia,

un lavoro, una casa, una macchina e persino dei secchioni della spazzatura

tutti per me, ma non ho più un sogno. Ci ho perso ci ho guadagnato? Boh. A me

già sembra un miracolo essere sopravvissuto alle mie turbolenze interne (oh,

no... non sto parlando solo di meteorismo). L'inferno dentro di me (qualcuno ha

un gaviscon che fa anche da xanax che fa anche da imodium?), il nulla fuori di

me, piattume totale (la prima di reggiseno, non è una misura, cazzo! E'

circonvenzione di incapaci!). La mia ansia che, forse, diventa l'unico modo per

provare un'emozione. Il nemico interiore, in questi anni, è rimasto sempre lei:

L'ANSIA (repetita iuvant, routines ammazzant). Fuori, invece, ne sono cambiati tanti: Berlusconi, Casa Pound, Barbara D'Urso,

Emilio Fede, Salvini, Grillo, i Gormiti... e poi, vabbè, la Juventus che, come

l'ansia e l'asma, ci ha il posto fisso. Imbattibile, invincibile, inimitabile.

Certe volte, sono arrivato addirittura a pensare che l'inferno fosse vivere da

romanista e comunista, in un mondo di fascisti malcelati in cui sono sempre gli

altri a vincere... e che quindi già ci sto all'inferno. Chi sia il diavolo

ancora non l'ho capito, ma ho come il sospetto che sia ricco e di destra. E

mentre voi tutti, a questo punto, state pensando a Berlusconi, io, per fare

l'originale, sto pensando a Flavio Briatore. A Flavio (vecchio amico mio

ovviamente), invidio la sicurezza in sè stesso. Infatti io, non sono per niente

sicuro di lui (oltre che di me). Alle prossime elezioni, voto la Franzoni come

diavolo (potere alle donne!). Ora sembra che faccia la babysitter e Michael

Jackson, ovunque sia in questo momento, probabilmente ha aperto un baby

parking. Si chiama fare di necessità virtù (vedi anche pedofili che diventano

preti). Una cosa, però, non mi torna: se questo è l'inferno, quelli che muoiono,

dove vanno a finire? Si cade ancora più in basso o si risale? Magari dipende da

come ti sei comportato ("oh, che idea geniale impunito! Come ti è venuta?

Ci hai presente un certo Dante?", direte voi. E io, facendo il FINTO

tonto:"oh certo che ci ho presente. Anche se io ero più amico con suo fratello

Ricevente"). E allora questo non è l'inferno (come diceva Emma Marrone),

ma il purgatorio! E se il purgatorio è così, figurati l'inferno! "E basta

con questo cinismo, impunito!", mi direte voi a questo punto (g). E io vi darò ragione. Perchè

la vita è meravigliosamente brutta e terribilmente bella. Quindi indefinibile.

E allora, come stava scritto sulla smemoranda di Jim Morrison:"vivi ogni

giorno come se fosse l'ultimo"... e cioè, cacandoti sotto pensando che

stai per morire. E questo, se permettete, io lo faccio da sempre e molto meglio di tutti quanti voi (CONTINUA).