pollici giu', su i pollici

19 Febbraio 2019: di Dave su costume_e_societa, 68 letture

La storia si ripete, anche se oggi si trasforma uno stadio in una piattaforma, ed invece di alzare od abbassare un dito, si preme un tasto.

52.000 persone, neanche si avesse una fotocopia trasmessa dal tempo in una struttura fatta apposta per quel numero, chiamate ad esprimere un parere, a farsi VAR , e mettere in fuorigioco qualcuno, a non assegnare un rigore, decidendo le sorti di una competizione, sia o no giusto, perche' la realta' dei fatti viene acclarata dalle immagini, fatti che sembrano quindi chiarissimi ,mentre altri dissentono.

Puo' cosi' accadere che una democrazia limitata, ristretta ed autoreferenziale possa ergersi a giudice. La cosa ricorda il Comitato di salute pubblica, seguito poi dal periodo del Terrore, che vide Robespierre , durante la Rivoluzione Francese, mandare a morte, spesso senza processo, presunti oppositori del nuovo corso, dato che la salvezza della repubblica era la cosa piu' importante.

I giudizi espressi da chi ha il potere assoluto e segue i suoi fini ritenuti i piu' elevati, ha sempre portato a lacerazioni ed ingiustizie, salvando i Barabba e condannando la verita'. Ammantati dal potere esaltante della Dea Ragione, si può anche far diventare, come fecero ,la cattedrale di Notre Dame, una stalla, con magazzino di foraggio.

I rischi della democrazia popolare , della semplificazione decisionale, sono lampanti.





Alla prossima....