Tego wieczoru w Krakovie

Prolog do historii





Tego wieczoru w Krakowie





Jako dziecko dużo wierzyłem, wygrałem wszystkie konkursy katechizmu ... potem zgubiłem się w burdelach życia.

Nie kochałem nikogo, nawet Boga, ale nigdy nikogo nie zdradziłem!

Wiele kobiet, które kochałem, były prawie wszystkimi przyjaciółmi miło ›ci i hobby, ale w sumie zostawiłem ›lad.

Nikt nie był jak Elena, a kobiety neapolitańskich linii gotyckich, które natychmiast skradły moje serce jak pogoda, co przekonało mnie do szalonego żaglowca!

Szalone rzeczy, nigdy nie lubiłem kolejek górskich, są głupie, nie możesz ryzykować życia za głupią grę!

Życie jest po ›więcone videoogii!

Potem przyszedł, ale po długim czasie, Grace, brunetka, piękna i intelektualna, rzymska grecka modelka!

I zgubiłem to, ponieważ pewnego wieczoru w Ravello odmówiłem zaproszenia go do mieszkania z nią!

A potem przyszła wspaniała kobieta, polska, zmysłowy, bardzo słodkie, a moje martwe serce wyszedł z hibernacji, ale gdy znalazłem się w gospodzie w Krakowie, pomiędzy cygańskiej muzyki, która przyszła z daleka ... przez długi czas. ..

Teraz wyszedłe›, ponieważ byłe› w innym czasie i miejscu, i nie było dla mnie miejsca w tym wymiarze!





: Spędziłem popołudnie na żydowskim Kazimierzu, a wieczorem byłem w typowym zajeździe miasta, rozkoszując się szumem, podczas gdy grała muzyka. Nagle się pojawił, nawet oddech tawerny ustał ... był piękny, miał szmaragdowe oczy i renesansową, ale zmysłową twarz. Jego miękkie usta, lekko wilgotne jak na cydr i jego boskie ciało, które zdawało się tańczyć bardziej niż chodzenie, były krokiem od moich ust ... Wydawało się, że jest w polskiej bajce! Ogień w kominku, stoły z klientami, zgrabna pokojówka, muzyka cygańskich skrzypiec, słabe ›wiatło tawerny, która przyciągała duchy na ›ciany ... ale to ona zabrała całą scenę! : Kiedy zatrzymałam się z kobietą, była sama przez pragnienie, nigdy nie kochała ... Tylko w przypadku Eleny i Grazii było inaczej, w tych opowie›ciach była to Miłoć, ale to kolejny odcinek. Przychodzimy tego wieczoru ... Była piękna, w moim umy›le wzbierał przypływ, wiatr w twarz w czasie burzy, grzech i katolickie hostie, to było moje piekło, ale był to także mój Eden! Podeszła, szepcząc * jak się masz? * Więc znalazłem się z nią w magicznym pokoju i chcę ją kochać jako renesansową Madonnę! Tańczył, kiedy mnie pocałował ... Jego usta były ciepłe, zmysłowe ... jego język był jaskółką w locie, która mnie chwyciła! Czułem przyjemnoć, której nigdy przedtem nie znałem, nawet z Eleną i Grace, kiedy położyłem twarz na jej piersiach, na wydmach miło›ci ... A kiedy wydawało się, że to posąg Canovy, ale oddychał, w przyćmionym ›wietle pokoju ... moje serce eksplodowało we mnie, skóra była ogniem, a wulkany, które miały eksplodować ... Jej piękno ogarnęło mnie, gdy jej ciało było blisko moje, a ona wciąż szeptała, kiedy ugryzła moje uszy, poczułem intensywną miło›ć bez nieporozumień i wyrzutów sumienia. Nie przestajemy całować godzinami i odkrywać każdy zakątek naszego ciała przed ostatnią ekstazą! : Kiedy się obudziłem, znalazłem się w gospodzie, przy kominku na dywanie, z moją zapickanką! Nie było jej Pozostało w historii!