anche i rivoluzionari stancano

Il soggiorno in Guatemala, la vicinanza ai siti Maya ove le persone venivano sacrificate alla contorta idea della perfezione di un sole senza pietà, hanno riportato in Italia un Di Battista vestito della propria, ma pare condivisa, non ufficialità pentastellata. Il livore rivoluzionario agita ghigliottine, non potendo usare i coltelli sacrificali di ossidiana per fare a pezzi gli avversari. Ammantato della ingenuità del fanciullino di Rousseau, il Robespierre distribuisce inviti a levarsi dai "coglioni" anche a Salvini, anticipando, per istruzione e salvezza di chi lo ascolta, il regime dei tagliagole a venire, dopo che il reddito di cittadinanza avrà asservito le schiere di carte di credito distribuite a pioggia.