07 Agosto 2018: di Berangher su pensieri_e_poesia, 394 letture

j Druga część - tęsknisz za smakiem swoich potraw ... brakuje im składników, fantazji i sztuki!

Angela była śródziemnomorska we wszystkich rzeczach i próbowała każdego jej aspektu ... była to najbardziej nieistotna rzecz, która nas wsadziła w słońce!

Jego wieczna melancholia utrzymywała go za dużo i być może była to przyczyna jego tragedii!

Zawsze była szczęśliwa z każdym, nigdy z daniem, może płakała sama ... tak bardzo, że wyjęła chrupiące słodycze ze smutku ... Smaczna jest tak pachnąca jak jej towarzystwo!

Nigdy więcej nie będę jadła Cyganki, ponieważ tak jak ona to robi, ale nie dlatego, że jest moją siostrą ... jak mogę powiedzieć ... były wyjątkowe!





Wykonane w tej chwili bez alchemii lub dawek ... tak na oko, ale z profesjonalną ręką pasji i tych, którzy cenią sobie życie ... nawet jeśli daleko od centrum uwagi!

Bez obawy przed porażką!





Pozostaje tylko hołdem dla niej i dla niej, sposobem na uczynienie jej nieśmiertelnym, ale nie wystarczającym dla mnie!

Jak myślisz, jak wiersz, kawałek lub obraz rozgrzewają serce jako uśmiech lub słowo, nawet kurwa?

Nie!

Są to tylko kubki wina, które osłabiają nieco smutek, który unosi się w sercu, egzystencjalnie w stanie uśpienia, aby dać odrobinę cukru umysłu, abyś mógł odpuścić ...

Ale są to tylko korytarze labiryntu, które spowalniają ból, który sam znacie i którego można uniknąć, ale jak wybrać odcienie bólu!

Ból to ból, nawet jeśli go namówisz, a potem pomyśl, aby przyjąć go w dawkach!

Tęsknisz za nią

Tęsknisz za nią z jej naczyniami

Tęsknisz za nią przy kawie

Tęsknisz za nią z jej deserami

Tęsknisz niedzielę

Tęsknisz za tym, ponieważ zaginąłeś!





Poczuj hałas naczyń naczyń

Teraz jest po prostu plastik

Hybrydowe hamburgery i mrożone chipsy!

Kurczak wurstel i * maści * dziwnego majonezu w amerykańskim stylu!

To zbrodnia przeciwko ludzkości przeciwko kulturze włoskiej kuchni!

Jak Taurasi w plastikowym kubku, obniżony do koki lub brzoskwiniowej herbaty!

Jak zjeść talerz fusilli z sosem mięsnym w plastikowym naczyniu!

I pieczeń?

I jajka w koszulce?

Eternally wielkanocne wypadki lub jak na tandetny festiwal z dziesiątkami potraw przepuszczonych dla tych z tradycji ... i na emeryturze wierzenia setki talerzy szklanek sztućców kubki kubki ... które opowiadają historie naszej rodziny ... może kiedy pojadę do nas, pozwolą nam zjeść psy!

Tęsknisz za tym codziennym życiem, że codziennie robiłeś ważny obiad!

Szanowałeś zarówno jedzenie, jak i ludzi!

Oryginalna Sincera Spontaniczna

nawet w potrawach, które ugotowałeś

To był twój sekret

Pasja!