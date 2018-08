Ho descritto tante donne e di tante ne ho fatto degli schizzi poetici ma come fai a descrivere una sorella che era anche la prima amica...non ci sono parole nel presente!

Solo dopo la morte ho trovato i suoi versi ma non riempiono la sua assenza

Resta solo un omaggio a lei ed a chi era,un modo per renderla immortale ma a me non basta!

Come fai a pensare che una poesia o un brano o un dipinto riscaldino il cuore come un suo sorriso o una parola,fosse pure un affanculo?

No!

Sono solo boccali di vino per addolcire un po' la tristezza che monta nel cuore, dormiveglia esistenziali per dare un po' di zucchero alla tua mente che così potrà lasciarsi andare...

Ma sono solo corridoi di un labirinto per rallentare il dolore che tu stesso conosci e che potresti evitare ma come si fa a scegliere le tonalità di un dolore!

Il dolore è dolore anche se lo blandisci e pensi poi di prenderlo a dosi!

Lei ti manca

Ti manca coi suoi piatti

Ti manca col suo caffè

Ti manca con i suoi dolci

Ti manca perché..ti manca!





