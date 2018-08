30 Luglio 2018: di Alberto Maietta su primopiano, 586 letture

Chissà perché in questi giorni sono aumentati episodi pseudo razzisti ma in realtà episodi di psicopatici o di abduction di tiro allo straniero ed assai pubblicizzati dai Media e dai Radical chic e nascosti quelli di cronaca nera che vedono protagonisti migranti contro forze dell'ordine o autisti di bus o stupri e che qualche politico ha definito"sono di un'altra cultura e non capiscono"

Anche gli Italiani sono di un'altra Cultura e non *capiscono*

questi 2 pesi e 2 misure...

Quindi non mi stupisco se gli strati più ignoranti della popolazione italiana arrivi a questi reati,voglio solo sperare che non siano episodi indotti da menti abili nelle teste di psicopatici italiani,funzionali alla accoglienza libera a tutti i disperati del mondo o alle forze lavoro a basso costo da introdurre in Italia!