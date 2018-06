profili della settimana

06 Giugno 2018: di Dave su costume_e_societa, 126 letture

A volte puo’

bastare una telefonata per gratificare qualcuno che si sta spendendo per l’arte,come quella della Biblioteca di Vinci,

fatta a Guido Carlucci per avere informazioni sulle sue ricerche,non ultima quella sul disegno a carboncino eseguito da

Leonardo e che rappresenta la Monna Lisa senza vestiti,gia’ citato da Famiglia Cristiana nel settembre 2017 per essere oggetto di

studio presso Il Louvre,ma che tuttavia,al maggio 2018, risulta

essere senza alcuna indicazione sui risultati ottenuti,nessuna

conferma sulla paternità dell’opera,nessuna richiesta al

Carlucci di una collaborazione,considerati i risultati gia’ raggiunti,e da

lui comunicati allo stesso Louvre.Credere in un sottinteso disinteresse della grande istituzione francese a dar conto delle scoperte già conclamate da un artista italiano di oggi non è

possibile,anche se lo sciovinismo transalpino è comprensibile,in quanto

inveterato.Meno comprensibile è il

distacco delle istituzioni volte alla giusta valutazione e diffusione

di quanto merita di essere valorizzato,inclusi i giornali,cui,come al Louvre,il Carlucci ha inviato l’esito delle sue

ricerche.Sembra si attenda che altri rivendichi i meriti gia’ acquisiti,e da un italiano.La Francia possiede opere di un grande italiano,

legalmente acquistate nel passato, grazie alla

pochezza di vedute di quel tempo,che portarono il Da Vinci a lasciare

l’Italia ed accettare il

mecenatismo francese,e cosi anche il suo

erede che vendette la Monna Lisa al re di Francia, proprio quel

Giacomo Caprotti,detto il Salai, amico e compagno di vita del genio toscano.Di famiglia arcobaleno allora

non si parlava di certo,e le unioni,gli amori diversi erano nascosti,quanto passionali.Guido Carlucci aveva colto da tempo questa passione di Leonardo,rilevando nella sua produzione

artistica un richiamo costante a quel garzone di bottega,poi allievo,quel “diavoletto”,come lo chiamava.Le lettere

G C,e S L A, Leonardo le aveva inserite ovunque,negli occhi, sulle mani,nelle immagini nascoste nei quadri.Cosi’ mentre al Louvre

scandagliavano il disegno

con infrarossi,fluorescenza,luce

radente, etc, cercando quello che in secoli nessuno aveva trovato, Carlucci,forte della esperienza ed

intuizione maturata in anni di studi sul

genio toscano, eseguiva le sue

rotazioni,quasi suggerite da quell’altro disegno,l’Uomo Vitruviano,

contenuto in un cerchio e con i

piedi che indicano il cammino da seguire.“SALAI MIO “la scrittura in corsivo da lui individuata nella Monna senza

vestiti è chiara, ed è la dimostrazione che quel disegno è di Leonardo,il cui

volto appare anche in una parte dell'opera,mentre le lettere G C ed L sono inserite in molti punti della stessa,a

dimostrazione dell’intenso affetto che

legava i due,cosi come chi ama ripete all’infinito il nome dell’altro partner,ma qui nascostamente,pur se quasi sfacciatamente perche’ altri,in grado di condannare e punire un

amore,oggi si dice, disordinato, non

sapesse. Il disegno e’ stato ritenuto

un lavoro preparatorio per una tela ad olio,ed ha la postura,le mani della

Monna Lisa, e ne ha anche i tratti,pur

femminei del Salai.Nella Monna Lisa del Louvre ,Carlucci ha individuato da tempo

immagini,lettere,che riportano ancora al suo rapporto con il Caprotti,che nella tela viene consacrato come il soggetto che Leonardo ha rappresentato

veramente,facendo dell’opera un diario di questo suo affetto,di cui non si puo’ non cogliere la tristezza per le

preclusioni imposte dai tempi che correvano.In altre opere come la

S.Anna,il Battista,i tratti del

Salai sono ben chiari nei soggetti

rappresentati,e la conferma che queste opere,come la Monna Lisa, inizialmente indicata come il volto di Lisa Gherardini, sono il ritratto del Caprotti.

Il 10 maggio 2018 Guido Carlucci ha dato conto della sua

scoperta sul disegno a carboncino,informandone poi la

stampa ed il Louvre .Il 4 giugno 2018,in un video su FB, relazionava sui punti precisi ove

aveva Individuato la scritta Salai

mio,le lettere,ed il volto di Leonardo.

Quando il Louvre pubblicherà i suoi studi dovra' citare Carlucci, che si riserva il diritto di insegnamento in merito.