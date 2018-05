profili della settimana

26 Maggio 2018: di Dave su costume_e_societa, 100 letture

Dopo gli studi e le

scoperte nella Monna Lisa, Guido Carlucci ha

avuto ora la conferma che Leonardo ha fatto di

tutto per indicare nel soggetto rappresentato nel quadro ,la

figura di Giacomo Caprotti, detto il Salai,quel suo garzone di

bottega e poi allievo in cui riverso' tutto il suo affetto,

sino alla fine.

Dopo aver scoperto il

nudo nascosto nella vegetazione sul bordo sinistro

dell'opera, visibile solo capovolgendola,nudo che guarda

la Monna Lisa, ed una figura demoniaca nascosta nel velo

della stessa, che a sua volta guarda il nudo, dopo aver anche

individuato una figura, sempre nel velo, che

rappresenta un ecclesiastico, per ricordare come non potesse

parlare apertamente della sua passione proibita allora punibile

con la morte, Carlucci ha

approfondito la ricerca, sino a scoprire nel nudo stesso,

nascoste nel petto, le lettere SLA,, inserite e

miniaturizzate, per quanto lo spazio gli consentiva, per

consacrare la sua dedizione al Caprotti, quel

diavoletto cui pose il nome di Saladino, appunto

il Salai,in un tempo in cui

l'omofobia era la regola.

Ora vi e' la

certezza che la Gioconda, che Leonardo si porto' dietro sempre e

comunque, riempiendola di messaggi, che portano

tutto a dire: se il soggetto iniziale fu Lisa

Gherardini,nei sedici anni

successivi fu invece dedicata al Salai.





