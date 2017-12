29 Dicembre 2017: di Berangher su contropiano, 35 letture

Divinum Angelam sacrarum

Erat pars tua

Deest affectui plumarii

In mente ...

Non quasi non sit in conspectu

Sed semper cogitant ex vobis

Ita, lucem animo

Sed ferro secat in duo ...

Est in scaena vacua

Divinum sine te ...

In cathedra inanis

Et non revertetur ad mensam resonare

De verborum tuorum

Quibus nova attrita ridet plebecula

Quam dederunt Amor ...

Maria!