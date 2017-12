profili della settimana

28 Dicembre 2017: di Marco Trogi su primopiano, 17 letture

Siamo veramente messi male. La crisi ci attanaglia, il carovita incombe e arrivare alla fine del mese sta diventando veramente un’impresa da condottieri epici. Quante volte abbiamo sentito questa frase: “una volta con cinquantamila lire si riempiva il carrello della spesa, oggi con cinquanta euro al massimo si riempie un shopper”. Sì, purtroppo è vero, non sono delle semplici frasi fatte. L’aumento del costo della vita, causato da una serie di fattori che non starò ad analizzare (

non sono qui a tenere lezioni di economia e politica), ha portato a una sensibile riduzione del potere d’acquisto di quel, già di per se, misero stipendio che a fine mese la maggioranza di tutti noi riceve in cambio delle nostre fatiche e della nostra pazienza e con il quale dovremmo viverci, mantenerci una famiglia e poi, con quello che resta, secondo quanto prescrive la dottrina consumistica, dovremmo reinvestire spendendo nelle più variopinte e inutili cazzate, poiché, spendere fa bene all’economia e crea nuovi posti di lavoro. A questo punto sorge però spontanea una domanda: ma, se una persona non arriva nemmeno a fine mese, mi dite che cosa dovrebbe spendere? I “moccoli” che comincia a srotolare già verso il quindici, venti del mese? Certo che se in banca le imprecazioni e le bestemmie fossero considerate valuta, sapreste quanti milionari ci sarebbero adesso in Italia? Comunque, cerchiamo di far buon viso a cattiva sorte...

Quello che mi propongo con questo manuale è di svelarvi alcuni accorgimenti, semplici trucchi vedrete sorprendentemente efficaci, per cercare di arrivare a fine mese in maniera un pochino meno faticosa, senza far troppi salti mortali ma soltanto adattando il nostro modo di vivere ad alcune regole fondamentali. Sono sicuro che molti di voi troveranno ovvie e scontate alcune mie affermazioni (che diamine! Siamo un popolo paziente non un popolo di deficienti), ma, nonostante ciò, sono comunque sicuro che in questa guida troverete tanti accorgimenti che mai altrimenti vi sarebbero passati lontanamente per la testa.