profili della settimana

Дорогой Анжела

21 Dicembre 2017: di Berangher su pensieri_e_poesia, 84 letture

Дорогой Анжела

Бесполезно поворачиваться
Я скучаю по тебе!
Отсутствие всего, что в б‹ли ...
И особенно в эти дни ...
Это также будет тривиально
Это также будет экзистенциальн‹м искусством
Это будет ...
Возможно, только экзистенциальная эмоция
Но не для меня!
Котор‹й я горько
Ваше отсутствие ...
И этот assenzal
Прошу прощения за других ...
Но Анджела б‹ла Анджелой ...
И купель жизни пуст
Без твоего сердца!
Дорогая Анджела!


http://angelamaietta.blogspot.it

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