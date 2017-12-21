profili della settimana

21 Dicembre 2017: di Berangher su pensieri_e_poesia, 84 letture

Дорогой Анжела





Бесполезно поворачиваться

Я скучаю по тебе!

Отсутствие всего, что в б‹ли ...

И особенно в эти дни ...

Это также будет тривиально

Это также будет экзистенциальн‹м искусством

Это будет ...

Возможно, только экзистенциальная эмоция

Но не для меня!

Котор‹й я горько

Ваше отсутствие ...

И этот assenzal

Прошу прощения за других ...

Но Анджела б‹ла Анджелой ...

И купель жизни пуст

Без твоего сердца!

Дорогая Анджела!