12 Dicembre 2017: di Alberto Maietta su pensieri_e_poesia, 106 letture

É inutile girarci intorno

Mi manchi!

Manca tutto quel che eri...

E specie in questi giorni...

Sarà pure banale

Sarà pure un artificio esistenziale

Sarà...

Forse solo una emozione esistenziale

Ma non per me!

Che assaporo amaramente

La tua assenza...

E che assenzal

Mi dispiace per gli altri...

Ma Angela era Angela...

Ed è vuoto lo scompartimento della vita

Senza il tuo cuore!

Cara Angela!