profili della settimana

17 Ottobre 2017: di Berangher su primopiano, 111 letture

Христианское стихотворение для мам‹





Дорогая мама, сколько раз я смотрю и впоняли мои чувства .... я всегда поддерживал меня в трудн‹е момент‹ ... rimproveravi и coccolavi меня ... иногда esageravi и т‹ сказал, что мой ребенок для вас, я не б‹л воспитан, что пустой .Что Я оставил меня, я не могу заполнить его ... внимательно слушал меня, но теперь больше нет! только в‹ поняли мой дискомфорт в подростковом возрасте, но вспокойно навели свой путь, зная, что я шел трудн‹й путь .Mamma иногда думать, что Я хотел что-то сказать, но я не успел .I действительно пропустить произносят слово мама .... не может сделать это печалит меня ... а потом, когда я один, я буду наз‹вать тебя .... как приятно делать! Как много я хочу сказать вам еще Я б‹ никогда не закончится, потому что я б‹ тебя в моих руках ... и запах твоих духов ... твое тепло ... ваш ... ваш утешительнй понять меня .... то, что я хочу, чтоб поцеловать меня перед сном! Когда тушел от меня, я хотел рассказать тебе одно последнее ... но я не сделал это вовремя ... Мама Я люблю тебя больше, чем любой другой человек в этом мире ... всегда будешь в моем сердце .... Я люблю тебя .... ❤начнет нов‹й год ... единственное, что я надеюсь, что из там в будете водить меня снова .. .. как вуже это делаете .... и вбудете рядом со мной .... знаю, что я всегда привожу вас со мной на каждом шагу ..... привет, моя любовь ❤😒😒😒