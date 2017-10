profili della settimana

Zhizn' s nami

vlyublennyy

Vospominaniya, kotoryye idut

I eto vytekayet iz razuma

Chto serdtse ne znayet, kak uderzhat'.

YA smotryu tuda v pustote

Gde proyektirovat'

* Ramki zhizni s nami *

Ty byl tak krasiv

I mnogoye drugoye ...

Vy!

No bystro vypolnyayetsya mgnoveniye

I seychas ikh uzhe net ...

I kogda on padayet vecherom

Ostayetsya tol'ko bol'

Eto dyshit vmeste s nami ...



YA ne splyu

YA pogonyu za rassvetom

Nadeyas'

Chto privelo menya k vam ...

No eto prosto skazka

YA govoryu vam, chtoby vorchat' moye serdtse

Eto khorosho dlya uma ... Nam!

Rasskaza