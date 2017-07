profili della settimana

24 Luglio 2017: di Berangher su primopiano, 28 letture

Poesia di Christian per la mamma





Cara Mamma quante volte mi guardavi e capivi i miei sentimenti ....mi hai sempre sostenuto nei momenti difficili ...mi rimproveravi e mi coccolavi ...a volte esageravi e dicevi il mio bimbo per te non ero cresciuto .Che vuoto che mi hai lasciato non riesco a colmarlo ...tu attenta mi ascoltavi ma ora nessuno più !solo tu avevi capito i miei disagi da adolescente ,ma tu in silenzio hai guidato il mio cammino sapendo che percorrevo una strada difficile .Mamma a volte ripenso che volevo dirti qualcosa ma non ho fatto in tempo .mi manca molto pronunciare la parola Mamma ....non poterlo fare mi rattrista ...e allora quando sono solo ti chiamo ....che bello poterlo fare !Quante cose vorrei dirti ancora non finirei mai ,quanto vorrei stringerti tra le mie braccia ...e sentire il tuo profumo ...il tuo calore ...la tua consolazione ...il tuo comprendermi ....quanto vorrei che mi baciassi prima di coricarmi !Quando mi hai lasciato volevo dirti un ultima cosa ...ma non ho fatto in tempo ...Mamma ti voglio bene più di ogni altra persona a questo mondo ...sarai sempre nel mio cuore ....ti amo ❤....inizierà un anno nuovo ...l unica cosa che spero che da lassù mi guiderai ancora ....come già lo stai facendo ....e mi starai accanto ....sappi io ti porto sempre con me in ogni passo .....ciao amore mio ❤😒😒😒