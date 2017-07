profili della settimana

28 Giugno 2017: di Bruno su motori, 24 letture

ASCOLI PICENO – La Suzuki rispolvera il nome Ignis per presentare sul mercato un piccolo SUV Ultracompatto. Il nuovo prodotto giapponese è disponibile con 1 Motore Benzina 1200 da 90 cv (disponibile anche in versione ibrida), negli allestimenti iCool, iTop, iAdventure. Esternamente la nuova Suzuki Ignis è un’auto spigliata e fuori dagli schemi: ha le dimensioni di una cittadina (è lunga 370 cm), è muscolosa e alta da terra (18 cm) come una crossover, ma non rinuncia a un look quasi da coupé, con il lunotto fortemente inclinato e i parafanghi allargati. D'impatto il frontale con la mascherina a fascia che ingloba i fari a forma di gemma, con le luci diurne a led che fungono da cornice ai gruppi ottici. Posteriormente sono molto particolari i grandi gruppi ottici trapezoidali con le luci frecce e retro sbalzate. L’abitacolo della Suzuki Ignis è colorato: gli elementi di plastica per il cruscotto e le porte sono bianchi e neri, mentre dettagli come le maniglie sono arancioni o grigi. L’atmosfera è simpatica, giovanile, senza rinunciare alla praticità di tanti portaoggetti e al divano diviso in due parti, scorrevoli indipendentemente l’una dall’altra di 16 cm e dotate di schienale reclinabile all’indietro. Così, si può anche incrementare la capacità di carico da 260 litri (237 per le 4x4) a 360 (o fino 514, rinunciando ai posti dietro). La strumentazione è completa, di facile lettura e i comandi sono ben disposti. Non male la posizione di guida, con il sedile largo e regolabile in altezza. In rapporto alle dimensioni della carrozzeria, lo spazio per persone e bagagli è abbondante. Ed ora il test drive: la Suzuki Ignis guidata è stata la 1200 Dualjet 4WD AllGrip 90 cv iTop da 18069 €. La Suzuki con la Ignis vuole dare filo da torcere alla Panda. Infatti la piccola giapponese monta la trazione integrale ed è, insieme alla Panda 4x4, l'unica piccola “fuoristrada” in commercio in questo momento in Italia. Su strada la sua compattezza si traduce in maneggevolezza. Il cambio ha una comoda impugnatura e gli innesti sono rapidi e precisi, lo sterzo è sempre pronto e reattivo. Lo spazio a bordo è abbondante, sia anteriormente che posteriormente, che nel bagagliaio. Il comfort è assoluto grazie all'ottima insonorizzazione. Le prestazioni sono molto buone e il merito è dell'ottimo 1200 a Benzina da ben 90 cv, unico motore a listino, disponibile anche nella versione ibrida. Questo propulsore è molto silenzioso, è poderoso, brillante, elastico e molto parco nei consumi e garantisce alla Ignis grande agilità su qualunque terreno grazie anche alla trazione Allgrip 4WD di cui dispone la vettura testata. Da ultimo il listino prezzi: si va da 14050 € della 1200 2WD iCool per arrivare a 19000 € della 1200 Hybrid 4WD iAdventure (Benzina).









Per ulteriori informazioni sul mondo dei motori visitate il mio magazine www.bestmotori.it









Bruno Allevi