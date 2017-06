profili della settimana

11 Giugno 2017: di Bruno su motori, 23 letture

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Infiniti, casa di lusso del marchio Nissan, presenta la Q30, la sua prima vettura media. La berlina giapponese è disponibile con 2 Motori a Benzina (1600 da 122 o 156 cv, 2000 da 211 cv) o con 2 Motori Turbodiesel (1500 da 109 cv, 2200 da 170 cv), negli allestimenti Base, Premium, Sport, Premium Tech, City Sport Edition. Frutto di un accordo tra la Infiniti e la Mercedes, la Infiniti Q30 è la prima media della casa giapponese. Un po' più grande della berlina Classe A e ingombrante quanto la crossover GLA (con cui condivide l’ossatura, la meccanica e le misure di massima, essendo lunga 443 cm contro i 442 della tedesca), ha un aspetto molto originale, con forme muscolose e slanciate da compatta crossover sportiva. Caratterizzata da un frontale elaborato, non privo di aggressività, la Q30 ha superfici solcate da profonde nervature, con due vistose gobbe laterali nel cofano, passaruota allargati con il bordo in plastica nera laccata, due linee che tagliano la fiancata all’altezza delle maniglie e alla base delle porte (create per dare slancio all’insieme), la coda con il lunotto molto inclinato e gli originali montanti posteriori curvi. Internamente la forma della plancia, “a onda”, è gradevole ed elegante, e i materiali sono piacevoli al tatto; la pelle con impunture a contrasto rende ricercato l’abitacolo. Ben fatto anche il rivestimento morbido del soffitto e dei montanti. Si riconoscono tanti particolari presi in prestito dalla Mercedes, come i tasti per gli alzavetro, quelli del “clima” e dei sedili elettrici anteriori, il sistema multimediale nella consolle, i pulsanti sul volante e persino la strumentazione. I comandi sono ben realizzati. Lo spazio a bordo non manca e la posizione di guida, un po' rialzata, dà sicurezza. Ora è il momento del test drive: la Infiniti Q30 provata è stata la 2200d Premium FWD DCT da 37000 €. La Infiniti, marchio di lusso di casa Nissan, presenta la sua prima berlina media, per farsi conoscere a un pubblico più vasto possibile. Il prodotto giapponese, cui molte componenti sono di casa Mercedes, è maneggevole, comoda, confortevole, lussuosa e spaziosa. Il motore che la equipaggia è frutto dell'accordo fra Nissan (di cui Infiniti fa parte) e Mercedes: è infatti il 2200 da 170 cv che equipaggia molte auto della casa della stella (fra cui Classe C e GLA). Questo propulsore è silenzioso, potente, brillante, elastico, e permette alla Q30 di essere una stradista di tutto rispetto. Infine il listino: si va da 24990 € della 1600 122 cv Base fino ad arrivare a 42200 € della 2000 Sport (Benzina); si va da 25490 € della 1500d Base per arrivare a 41510 € della 2200d City Black Edition AWD DCT (Diesel).





Per ulteriori informazioni sul mondo dei motori visitate il mio magazine www.bestmotori.it









Bruno Allevi