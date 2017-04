profili della settimana

13 Aprile 2017: di Bruno su motori, 23 letture

GROTTAMMARE – La Citroen prosegue con la presentazione di vetture dal design avveniristico. Dopo la C4 Cactus e la C1, ora tocca alla C3 fare un balzo nel futuro. La nuova piccola della casa francese è disponibile con 1 Motore Benzina (1200 da 68, 82, 110 cv), 1 Motore GPL (1200 da 82 cv), 1 Motore Turbodiesel HDI (1600 da 75 o 110 cv), negli allestimenti Live, Feel, Shine. Ben diversa nell'estetica dalle altre piccole, la nuova Citroën C3 prende le distanze anche dal modello che sostituisce: niente più forme “a uovo”, ma proporzioni più filanti (la lunghezza cresce di 5 centimetri, arrivando a quattro metri, mentre l’altezza cala di 4) e stile decisamente più “fresco” e innovativo, che prende spunto da quello della sorella maggiore C4 Cactus. Nella parte alta del frontale, le sottili luci diurne sono la continuazione della mascherina Citroën a due listelli cromati, mentre i fari a rettangolo stondato sono sotto, più vicini all’ampia presa d’aria nera. Negli allestimenti più ricchi la fiancata assume un'aspetto “quasi suv” per via dei passaruota, protetti da spessi elementi in plastica, e delle ampie fasce nere (gli Airbump) sulle porte. “Morbida” e accattivante è poi la parte posteriore, con grandi luci arrotondate, lunotto di piccole dimensioni e targa nel paraurti. La scelta dei colori è molto estesa, e può privilegiare l'eleganza, la sportività o la voglia di farsi notare. Le nove tinte di base, infatti, si possono abbinare a un colore contrastante per tetto: bianco, rosso o nero, per un totale di 36 combinazioni. Discorso simile all'interno, dove sono disponibili quattro diverse tonalità per plancia e sedili. Parlando di interni, internamente l'abitacolo della Citroën C3 è spazioso per una “quattro metri”; i sedili, morbidi, sono rivestiti con un tessuto gradevole ed elegante, ripreso anche nella fascia centrale della plancia (semplice, e a sviluppo orizzontale) e nei braccioli delle quattro portiere. Il risultato è un'ambiente moderno e di buon gusto. La posizione di guida riuscita e ampiamente adattabile (il sedile è regolabile in altezza, l'inclinazione dello schienale si gestisce con una precisa manopola e il volante si può spostare sia in profondità sia in verticale) il cruscotto è classico, completo e ben leggibile, tutte le regolazioni del “clima” sono nel display a sfioramento. A proposito di comandi, vi è la telecamera ConnectedCam (gratis fino a dicembre insieme a quella di retromarcia, a fronte di un listino di 500 euro), dietro lo specchietto interno. Questa telecamera consente di realizzare foto e filmati lunghi fino a due minuti, scaricandoli poi (via wi-fi) su uno smartphone, e qui visualizzarli ed eventualmente condividerli in rete sui social (esiste una versione speciale, acquistabile su internet, chiamata Facebook Edition, per essere sempre social e connessi). Una dote molto apprezzabile dell'abitacolo è l'ampiezza delle tasche nelle porte e del cassetto di fronte al passeggero anteriore, alle quali fa riscontro un bagagliaio abbastanza ben rifinito. Ed ora il momento del test drive: la Citroen C3 provata è stata la 1200 110 cv Shine da 19850 €. La casa francese rende partecipe del nuovo corso stilistico anche la C3, sicuramente la Citroen più amata e venduta in Italia negli ultimi anni. La nuova piccola transalpina riceve in dono il nuovo design di C4 Cactus e C1, rendedosi ancora più al passo con i tempi, o meglio ancora, arrivata dcirettamente dal futuro e apprezzata da un pubblico sportivo, di tendenza, giovane. Su strada è una cittadina comoda e confortevole, un'auto giovane per i giovani, grazie ai ritrovati tecnologici che le permettono di essere social e sempre connessa (ConnectedCam su tutti). Cambio e sterzo sono sempre pronti, è comoda e confortevole, lo spazio è buono sia nell'abitacolo che nel bagagliaio. Prestazionalmente parlando, sotto il cofano troviamo il 1200 Turbo Benzina 3 Cilindri da 110 cv. Questo motore, unico a Benzina, è proposto nella potenza maggiore di ben 110 cv. Potente, molto silenzioso (sono ormai un ricordo lontano i 3 cilindri rumorosi), brillante, dà alla C3 caratteristiche corsaiole, che ben si uniscono alle linee futuristiche e sportive della nuova vettura della casa del Double Chevron. Infine il listino prezzi: si va da 12250 € della 1200 68 cv Live per arrivare a 18500 € della 1200 110 cv Shine con Cambio Automatico (Benzina), si va da 15750 € della 1200 82 cv Feel per arrivare a 17000 € della 1200 82 cv Shine (GPL), si va da 15000 € della 1600 HDI 75 cv Live per arrivare a 18400 € della 1600 HDI 100 cv Shine (Diesel).









Bruno Allevi