profili della settimana

31 Marzo 2017: di Bruno su motori, 14 letture

GROTTAMMARE – La Ford rivoluziona la sua piccola da città, la Ka. La nuova generazione dell'auto della casa dell'ovale Blu si chiama Ka+, è disponibile con 1 Motore Benzina (1200 da 70 o 85 cv), negli allestimenti Base, Ultimate. Esternamente la Ka+ non ha nulla in comune con le precedenti Ka: abbandona l’aspetto ricercato per una carrozzeria più convenzionale, di maggiori dimensioni (393 cm di lunghezza contro i precedenti 362) e con cinque porte anziché tre. Una “crescita” sottolineata da quel “+” che oggi accompagna il nome Ka.Il frontale riprende il family feeling Ford: mascherina ellittica cromata, fari trapezoidali affusolati, cofano allungato. Posteriormente la nuova Ka ha una coda bombata, forme lineari e pulite, grandi gruppi ottici scudati che si prolungano fino quasi a toccare le portiere posteriori. Rispetto alle dimensioni della carrozzeria l’abitacolo della Ford Ka+ è grande: quattro adulti viaggiano comodi e un quinto seduto sul divano non è troppo sacrificato. Completo e ben assemblato, l’interno è arioso, ha molti portaoggetti. La posizione di guida, è comoda. La strumentazione è completa e di facile lettura, i comandi sono disposti razionalmente. Ed ora il momento del test drive: la Ford Ka+ guidata è stata la 1200 85 cv Ultimate da 13087 €. La Ford abbandona la joint venture con Fiat che vedeva la 500 e la Ka avere molti elementi comune (pianale, motori etc) e presenta sul mercato la Ka+. Quel + accanto a Ka significa che la piccola di casa Ford è cresciuta, è maturata, si è ingrandita, è diventata a 5 porte. Su strada è una cittadina compatta, comoda e confortevole. Si parcheggia facilmente, maneggevolissima, cambio e sterzo sono pronti e rapidi. Il motore che lo equipaggia, il 1200 Benzina nella potenza da 85 cv, è potente, brillante, silenzioso, ed è l'ideale per la Ka+ per poterla usare facilmente sia in percorsi cittadini che in percorsi extraurbani. Infine il listino prezzi: si va da 9750 € della 1200 70 cv Base per arrivare a 11250 € della 1200 85 cv Ultimate.









Per ulteriori informazioni sul mondo dei motori visitate il mio magazine www.bestmotori.it









Bruno Allevi