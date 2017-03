profili della settimana

17 Marzo 2017: di Bruno su motori, 24 letture

ASCOLI PICENO – La Opel rinnova la Mokka, ammodernandola e dotandola di una X in più. La nuova Mokka X, è disponibile con 2 Motori a Benzina (1400 Turbo da 140 o 152 cv, 1600 da 116 cv), 1 Motore a GPL (1400 Turbo da 140 cv), 1 Motore Turbodiesel CDTI (1600 da 110 o 136 cv), negli allestimenti Base, Advance, Innovation, B-Color. Esternamente la Mokka si rinnova e cambia nome, aggiungendo una X che contraddistinguerà i SUV e i Crossover di casa Opel. A cambiare di più è il frontale, che ora propone una mascherina con baffo cromato a forma di ala e le luci diurne a led. Le superfici scolpite irrobustiscono l’immagine della macchina, che, appare anche più elegante rispetto alla vecchia versione. Il motivo a doppia ala si ritrova anche nella parte posteriore, dove si ripete all’interno dei fanali. La fiancata è mossa da linee decise, alleggerite da ampie zone scavate. Internamente il cruscotto è tutto nuovo e di facile lettura. Inedita anche la parte centrale della plancia e della consolle, con lo schermo tattile di 7” (oppure 8, secondo gli allestimenti). Ora molte funzioni si comandano dallo schermo centrale, cosa che ha permesso di liberare la consolle da gran parte dei tasti che la affollavano. Curati gli assemblaggi e i materiali usati nell'interno vettura. Ed ora il momento del test drive: la Opel Mokka X guidata è la 1600 CDTI 110 cv 4x2 B-Color da 27700 €. La Opel ammoderna il suo SUV compatto, rendendolo più grintoso, sportivo, elegante rispetto alla precedente serie. La Mokka su strada è un SUV maneggevole grazie alle forme compatte, alla precisione dello sterzo e agli aiuti alla manovra. E' un SUV intelligente e sempre connesso grazie all'Opel OnStar, l'Intellilink e tutti i sistemi di sicurezza di cui è dotata. E' adatta ad ogni terreno grazie all'altezza da terra da SUV, e nonostante la versione provata sia una 4x2, ci si può affacciare su sterrati senza nessun problema. Il motore che pulsa sotto il cofano è il 1600 CDTI Turbodiesel, unico diesel a listino, nella potenza d'entrata di 110 cv. Questo motore è fatto apposta per chi cerca la sostanza dalla Mokka, con prestazioni, brio, silenziosità, contenendo fortemente i consumi. Infine il listino prezzi: si va da 19750 € della 1600 4x2 Base per arrivare a 29050 € della 1400 Turbo 152 cv 4x4 B-Color Automatica (Benzina); si va da 24700 € della 1400 Turbo 4x2 Advance per arrivare a 26550 € della 1400 Turbo 4x2 B-Color (GPL); si va da 24700 € della 1600 CDTI 110 cv 4x2 Advance per arrivare a 29050 € della 1600 CDTI 136 cv 4x4 B-Color (Diesel).









Bruno Allevi